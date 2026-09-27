Gianluca Mancini non farà parte dei convocati per la trasferta dell'Italia contro la Turchia. Il CT azzurro Roberto Mancini, infatti, ha deciso di evitare la dispendiosa trasferta a Bursa a 10 giocatori, tra cui anche il difensore della Roma. La sfida contro la nazionale di Montella, valida per la seconda giornata di Nations League dopo il ko di venerdì all'Olimpico contro il Belgio, è in programma domani sera alle 20:45 italiane all’Atatürk Spor Kompleksi. Sarà presente tra i convocati, invece, Daniele Ghilardi, che non fa parte dei 10 esclusi. Di seguito la nota della FIGC: "Con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e di nuovo contro la nazionale turca a Bologna e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento in Turchia, il Ct Roberto Mancini ha deciso di organizzare un programma di allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonché di quello medico-fisioterapico".