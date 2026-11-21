Mariano Troilo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le parole del difensore centrale del Parma:

TROILO A DAZN

Molina, Soulé e Dybala l'hanno salutata da connazionali. Lei dopo l'errore ci ha messo la faccia: che cosa vuole dire? "Niente, niente. Abbiamo fatto un buon primo tempo come squadra, mettendo in difficoltà una grande Roma che ha giocatori di qualità e che giocano bene. Sono da due anni con Gasperini. Poi se commetti un errore come il mio prendi gol da un giocatore come Malen. Dobbiamo alzare la testa e continuare".

Il pubblico vi ha applaudito: quanto è importante per voi? "È una mentalità che ci ha dato il mister, essere sempre in partita e continuare. Per noi è importante la presenza dei tifosi e il loro sostegno. Dobbiamo continuare e alzare la testa".

Come è stato l'esordio con l'Argentina? "E' stata un'esperienza incredibile, giocare nella mia città davanti alla mia famiglia e con tanta gente che conoscevo. Sono molto felice per questo? La maglia l'ho regalata a mio nonno, mi sono tenuto il pantaloncino".