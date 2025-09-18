Trigoria, stop muscolare per Hermoso. Out anche Wesley. Roma Femminile in Champions

Il derby dell'Olimpico contro la Lazio si avvicina e oramai mancano meno di 3 giorni. Anche oggi la Roma si è allenata a Trigoria per preparare una gara delicatissima dopo la sconfitta contro il Toro. Brutte notizie per Gasperini: Hermoso si è fermato ed è a rischio per la domenica. Il difensore ha accusato un risentimento al polpaccio. Da Trigoria filtra ottimismo per il suo recupero, ma resta in dubbio. Problemi anche per Wesley: l'esterno brasiliano non si è allenato a Trigoria a causa di problemi gastrointestinali, che però non preoccupano in vista di domenica. Oggi a Trigoria era presente anche il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri a poche ore da una sfida già decisiva.
Nella giornata di oggi si è svolto anche un incontro tra il sindaco Gualtieri, la UEFA, la Federcalcio e il club giallorosso sull'ipotesi di avere due stadi a Roma per Euro 2032
Così come la Roma, anche i biancocelesti di Sarri sono alle prese con gli infortuni: Patric, Castellanos, Rovella e Vecino hanno proseguito il loro programma di lavoro atletico individuale. Occhi puntati soprattutto su Rovella e Castellanos, i due titolari in dubbio fino alla fine per il derby. Oltre a loro, Manuel Lazzari ha riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro.
