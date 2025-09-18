Roma, Wesley out dall’allenamento di oggi: problemi gastrointestinali

A tre giorni dal derby Gasperini deve ancora scegliere gli undici che scenderanno in campo dall'inizio contro la Lazio. I dubbi sono principalmente due, sulla trequarti e sulla fascia sinistra, ma in queste ore il tecnico deve affrontare anche l'assenza di Wesley. Come riporta 'Il Tempo', l'esterno brasiliano non si sta allenando a Trigoria a causa di problemi gastrointestinali. L'ex Flamengo è il titolare sulla destra, mandato in campo da Gasperini contro il Torino e per 90 minuti nonostante le non perfette condizioni fisiche di ritorno dal Brasile. Si valuteranno le sue condizioni nelle prossime ore.