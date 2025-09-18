Trigoria, Ranieri e Massara osservano l’allenamento dall’alto a tre giorni dal derby

Il derby contro la Lazio di domenica continua ad avvicinarsi, con la Roma che avrà bisogno di una grande prestazione dopo la gara persa contro il Torino. Anche oggi tanto lavoro a Trigoria per preparare un match molto delicato: alla seduta era presente anche il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri, che è stato immortalato insieme al ds Massara mentre osservava dall'alto i ragazzi di Gasperini. Tanta attesa per una partita che come al solito non è come le altre e forse anche qualche ragionamento sui reparti da migliorare in vista del mercato invernale: nonostante i numerosi colpi, la squadra appare comunque incompleta in attacco dove domenica scorsa non è riuscita ad incidere contro il Toro.