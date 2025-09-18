Lazio, Rovella e Castellanos proseguono il lavoro individuale. Lesione per Lazzari

Così come la Roma, anche la Lazio si è tornata ad allenare questa mattina dando alcune indicazioni in ottica formazione. Sul proprio account X, il club biancoceleste ha comunicato che "Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano il loro programma di lavoro atletico individuale". Occhi puntati soprattutto su Rovella e Castellanos, i due titolari in dubbio che Sarri dovrà valutare fino alla fine per il derby. Il difensore spagnolo è out, con ogni probabilità lo sarà anche il centrocampista uruguaiano. Inoltre Manuel Lazzari, di cui già si conosceva l'indisponibilità, ha riportato "una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico". Infine Samuel Gigot, fuori lista, "è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia".