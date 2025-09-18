Trigoria, si ferma Hermoso: risentimento al polpaccio e derby a rischio

Brutte notizie in casa Roma in vista del derby di domenica contro la Lazio. Secondo quanto riporta Radio Manà Manà Sport, Mario Hermoso si è fermato nell'ultimo allenamento ed è a rischio per la stracittadina. Il difensore spagnolo ha accusato un risentimento al polpaccio e adesso le sue condizioni sono da valutare giorno per giorno. Da Trigoria filtra ottimismo per il suo recupero, ma resta in dubbio per la gara di domenica. L'ex Atleti è diventato a sorpresa uno dei titolari inamovibili di Gasperini nelle prime 3 gare di campionato con Ghilardi e Celik che si sono accomodati in panchina. In caso di forfait, il tecnico giallorosso potrebbe optare per il difensore turco dal primo minuto, piuttosto che per l'ex Verona che ancora non ha fatto il suo esordio ufficiale.