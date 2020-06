Trigoria, seduta di scarico per la Roma: domani giorno di riposo

Sei giorni e poi la Roma riprenderà il cammino in campionato. Appuntamento mercoledì alle 21.45 allo stadio Olimpico contro la Sampdoria e Fonseca può contare su quasi tutto il gruppo al completo. Oggi a Trigoria, intanto, è andata in scena una seduta di scarico con Lorenzo Pellegrini ancora alle prese con un leggero affaticamento muscolare che il tecnico sta gestendo senza preoccupazioni. Domani, invece, la squadra godrà di un giorno di riposo, mentre sabato si torneranno a valutare le condizioni del sette giallorosso. Migliorano Mancini e Pau Lopez, alle prese rispettivamente con il recupero dalla slogatura del gomito e della micro frattura del polso sinistro. Se l’ex Atalanta è praticamente certo di esserci contro i blucerchiati, non si può dire ancora lo stesso per lo spagnolo. Sicuramente non ci sarà Zaniolo, il quale continua la sua tabella di marcia che lo riporterà in gruppo intorno ai primi di luglio e in campo, presumibilmente, contro il Verona.