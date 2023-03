Trigoria, gruppo diviso tra palestra e campo: out Solbakken, la novità è Pisilli

Dopo il successo in Europa League contro la Real Sociedad, per la Roma non c'è un attimo di tregua. Domenica c'è già il Sassuolo in campionato e quest'oggi i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria. La squadra è stata divisa in due gruppi: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. Assente Solbakken, ancora alle prese con un problema muscolare. Il norvegese proverà a recuperare per domenica ma è molto difficile ipotizzare una sua presenza dal primo minuto. Tra i tanti Primavera in campo oggi, spicca Niccolò Pisilli alla sua prima chiamata con i grandi. Nove gol in 24 partite in questa stagione per il centrocampista che si è confermato uno dei profili più interessanti della formazione di Guidi.