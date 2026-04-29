Trigoria, Gasperini riabbraccia Koné: il francese è tornato in gruppo

Gasperini può sorridere. Il tecnico piemontese, anche se ormai si avvicina la fase conclusiva della stagione, sta lentamente recuperando più pedine fondamentali per il suo organico e per agguantare il sogno Champions. La scorsa settimana era arrivato il rientro di Paulo Dybala dopo tre mesi di stop, oggi invece è il turno di un altro recupero importante: quello di Koné. Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi in gruppo dopo circa un mese e mezzo di assenza, fermo per una lesione alla coscia rimediata in Europa League contro il Bologna. Ora punta alla convocazione per la sfida contro la Fiorentina. Nel frattempo, la squadra ha svolto una seduta pomeridiana a Trigoria. Lavoro personalizzato, invece, per Pellegrini e Dovbyk: l’attaccante ucraino prosegue il suo percorso di recupero e punta a rientrare per le ultime gare decisive della stagione, compreso il derby. Non si è allenato Robinio Vaz, che ha usufruito di un permesso autorizzato, ma farà regolarmente ritorno in gruppo nella seduta di domani.