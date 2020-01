Trigoria, esercizi in palestra e tattica: Kluivert e Santon regolarmente in gruppo

La Roma non ha il tempo di riposarsi (e riprendersi dopo il pesante infortunio di Zaniolo). Giovedì alle 21:15 i giallorossi scenderanno sul prato del Tardini per sfidare il Parma in Coppa Italia. Il gruppo continua ad allenarsi per afforntare nel migliore dei modi una competizione che è considerata un obiettivo stagionale. Fonseca dovrà continuare a fare i conti con la lunga lista degli infortunati, alla quale si è aggiunto anche Zaniolo. Kluivert e Santon, pinemaneti recuperati, hanno svolto l’intero sessione insieme al resto del gruppo

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop da definire.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, in dubbio per il Parma.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11:00 – La sessione giornaliera è iniziata in palestra con esercizi di rafforzamento delle parti inferiori e superiori del corpo. Dopo l’attivazione muscolare, la squadra si è dedicata in campo alla parte tattica.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma guidata da Fonseca deve tornare subito in campo. C’è la sfida contro il Parma in Coppa Italia, in programma giovedì sera al Tardini alle 21.15. Probabile maglia da titolare per Kolarov e Florenzi, che con l’ammonizione rimediata con la Juve non saranno presenti contro il Genoa in campionato. Possibile turno di riposo per uno tra Veretout e Diawara, con Cristante pronto a sostituirli. Con Dzeko squalificato (dopo l’espulsione nell’ultimo turno di Coppa) il peso dell’attacco ricadrà sulle spalle di Nikola Kalinic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.