Qualche passo in avanti per Crysencio Summerville, ma per la fumata bianca ancora non ci siamo. Il mercato della Roma continua come una corsa a ostacoli. L'attaccante olandese sembra disposto a rivedere la richiesta da 6 milioni a stagione non ha detto ancora sì alla Roma. Che deve trovare l'accordo con il West Ham: difficilmente sarà pagata la clausola rescissoria da 45 milioni di sterline (53 milioni di euro). A Trigoria aspetteranno fino a lunedì. Più alla portata Jaden Philogene, l'inglese dell'Ipswich Town già monitorato la scorsa estate. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Ancora più in salita la strada per Diego Moreira per il quale lo Strasburgo chiede 50 milioni. Così è tornata in auge la candidatura di Dodo, che la Fiorentina valuta 15 milioni. In corsa anche Molina dell'Atletico Madrid. Per il ruolo di jolly alla Celik, infine, sondaggi per El Ouahdi del Genk e Savona del Nottingham Forrest.