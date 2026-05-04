Trigoria, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista del Parma

La Roma vince 4-0 con la Fiorentina e si avvicina al sogno Champions, ora distante un solo punto a tre gare dalla fine della stagione. I giallorossi hanno davanti Parma, il derby con la Lazio e il Verona in trasferta all'ultima giornata. Gasperini vuole tenere alta la concentrazione e già domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria per la sfida di domenica prossima contro il Parma. "Non si può più sbagliare", ha detto il tecnico nel post partita e allora non c'è tempo per il riposo in questo tour de force conclusivo. Sarà una settimana importante per Artem Dovbyk che spera di tornare ad allenarsi in gruppo.