La Roma vince 4-0 con la Fiorentina e si avvicina al sogno Champions, ora distante un solo punto a tre gare dalla fine della stagione. I giallorossi hanno davanti Parma, il derby con la Lazio e il Verona in trasferta all'ultima giornata. Gasperini vuole tenere alta la concentrazione e già domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria per la sfida di domenica prossima contro il Parma. "Non si può più sbagliare", ha detto il tecnico nel post partita e allora non c'è tempo per il riposo in questo tour de force conclusivo. Sarà una settimana importante per Artem Dovbyk che spera di tornare ad allenarsi in gruppo.
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Trigoria, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista del Parma
I giallorossi giocheranno domenica prossima alle 18
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