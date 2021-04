Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti alle 10

La Roma non ha tempo per rammaricarsi del pareggio raccolto in casa del Sassuolo. Domani mattina alle 10 la squadra di Fonseca tornerà subito al lavoro per preparare la partita contro l’Ajax di giovedì sera ad Amsterdam. Alla ‘Johan Cruyff Arena’ mancherà sicuramente Karsdorp squalificato mentre il tecnico portoghese rilancerà Veretout, che oggi è rientrato dopo un mese di sto giocando per una ventina di minuti. Anche Smalling potrebbe tornare a disposizione come ammesso dal tecnico, ma in ogni caso la Roma dovrà gestire le condizioni di altri giocatori. Il 2-2 del Mapei non è il modo migliore per arrivare all’andata dei quarti di Europa League con una squadra come l’Ajax, ma già domani Fonseca dovrà essere bravo a riazzerare il contatore.