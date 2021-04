Sassuolo-Roma 2-2, LE PAGELLE: Cristante pulcino pasquale. Mayoral ha fatto ponte

A Reggio Emilia ha vissuto un anno fa una delle peggiori giornate della sua carriera, oggi prova a salvare la Pasqua della Roma con un miracolo su Raspadori. Peccato che sul corner successivo lascia Traorè in area piccola e che nel finale paga gli errori dei suoi su Raspadori. Il pomeriggio pre-pasquale inizia con una uscita di corpo su Djuricic che salva la porta. Poi si va a baciare il palo colpito da Djuricic in un primo tempo che lo rivede protagonista per un’altra uscita bassa. Nella ripresa trema su Boga che si divora il gol a porta spalancata prima del gol del Sassuolo. Insomma non un sabato qualunque.

