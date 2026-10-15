"Mourinho ha un c**o pazzesco, vince solo così le partite", queste le parole al veleno di Riccardo Trevisani nel corso del podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il telecronista ha criticato ancora una volta la filosofia di gioco del tecnico portoghese, da cui si aspetta di più con una squadra come il Real Madrid nonostante la vittoria contro la Roma sia arrivata comunque nei minuti finali: "Ho visto una partita priva di logica. Il Real Madrid è una vergogna, non si può vedere! La colpa è del suo allenatore, che può contare su una rosa da un miliardo e 400 milioni di euro e la schiera come i Pulcini del Pizzighettone. Mourinho si avvicina a Roma, nemmeno torna e già si spacca Svilar, poi Koné e Dybala. Lui c'ha un c**o pazzesco, è oggettivo. Così vince Mourinho, solo così".