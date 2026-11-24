"Nessuno pensava che Malen potesse fare il centravanti, non se n'è accorto neanche uno come Emery. Gasperini ha fatto un colpo da fuoriclasse", queste le parole di Riccardo Trevisani che ha deciso di elogiare il tecnico giallorosso ricordando anche la conversazione avuta con lui al momento dell'acquisto dell'olandese. "Stava arrivando Malen a Roma e gli ho detto 'Ah, ma quindi finalmente si è risolto il problema dell'esterno'. Perché Malen nella vita è nato come esterno, è un giocatore di corsa, di tecnica, di velocità, certamente non un bomber. E la risposta di Gasperini è stata 'No, no, che esterno... io lo metto centravanti. E io ho detto 'Ma mister, ci sono Ferguson e Dovbyk', e lui 'No, no, lo metto centraavanti, questo sposta e calcia come nessuno'. Ma tra me e me, pensavo... Ma come centravanti? Cioè, nel senso, ce n'hai già due", ha spiegato il giornalista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Poi ha concluso paragonando Malen ad altre due "invenzioni" di Gasperini come Retegui e Lookman: "È semplicemente un Gesù di allenatore. Cioè, semplicemente uno che guarda delle cose proprio diverse. Lui vede molto più in là del suo naso, nessuno pensava che Malen potesse fare il centravanti, non se n'è accorto neanche uno come Emery. Gasperini ha fatto un colpo da fuoriclasse e ora viaggia a una media di un gol a partita. Questa conversazione fa capire che non è un caso, lui lo ha visto contro la Roma e gli è rimasto in testa. Inutile citare Retegui o Lookman, Malen è il più incredibile di tutti".