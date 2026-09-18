Ieri, oggi e domani. No, non scriviamo una recensione dell'iconico film, premio Oscar, del 1963 del grande Vittorio De Sica, ma è quello che salta all'occhio scorrendo i nomi di molti giocatori della Roma che in passato e nell'ultima sessione di mercato sono stati avvicinati, sondati e trattati dall'Inter. E chissà che in futuro qualcuno non possa tornare a essere un obiettivo del club nerazzurro.

Il primo nome ovviamente è quello di Svilar, scrive Federico Masini su Tuttosport. Non c'è stata un'offerta o un tavolo aperto con la Roma, ma un pensiero al portiere serbo in Viale della Liberazione lo hanno fatto, soprattutto nell'estate 2025, prima che il giocatore rinnovasse con i giallorossi. A inizio luglio c'erano stati dei contatti sottotraccia con l'entourage di Mancini il cui contratto al termine dello scorso campionato era in scadenza nel 2027. Molina è stato esaminato fra i possibili sostituti di Dumfries, così come in primavera il presidente Marotta aveva ragionato su Pellegrini. Ma il vero obiettivo, nell'estate 2025, è stato Koné. Anzi, Ausilio a Ferragosto lo aveva preso per 40 milioni più bonus, trovando l’accordo con l'allora ds Massara, ma la proprietà giallorossa, dopo la sommossa della piazza, fermò tutto. E poi ovviamente Dybala: nel giugno 2022, fresco di addio alla Juventus, il suo agente aveva trovato l'intesa in sede dell'Interter per un contratto da 6 milioni. Poi Zhang titubò, Inzaghi non era del tutto convinto, Correa non fu piazzato altrove e così alla fine l'inter virò sul ritorno in prestito di Lukaku.