Era nato e cresciuto nella zona est della capitale Emanuele Lo Russo. E si apprestava a guardare in tv la sfida tra Psg e Roma. Non ha potuto il tecnico di 36 anni morto mercoledì assieme al collega Antonio Saccoccia. Entrambi dipendenti di Rheinmetall Italia, società del gruppo tedesco attivo nel settore della difesa e degli armamenti con sede a Roma nell'area del Tecnopolo Tiburtino, i due colleghi erano impegnati a fare manutenzione ai radar del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane quando sono rimasti uccisi in seguito a un attacco con droni. Emanuele aveva uno di quei sorrisi contagiosi e un amore per la Roma senza confini. In tanti stamattina lo hanno ricordato nelle radio e sui social. Dove Emanuele parlava spesso della squadra giallorossa. Amava Malen, la curva Sud e come foto profilo aveva scelto proprio una in cui esponeva orgoglioso e felice una maglia autografata da Francesco Totti. Oggi Emanuele non c'è più, una morte assurda che ha sconvolto il quartiere di Lunghezza e tutto il tifo giallorosso che domenica lo ricorderà con uno striscione.