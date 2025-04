Bandiere nel calcio, Totti sul podio dopo Maldini e Giggs. Müller al sesto posto

Transfermarkt ha stilato una classifica delle bandiere nel mondo del calcio, prendendo spunto dall'addio al Bayern Monaco di Thomas Müller al termine della stagione e considerando i top-5 campionati europei. Il tedesco si posiziona al sesto posto in questa speciale classifica, con 743 presenze in 17 stagioni con i bavaresi. In vetta c'è Ryan Giggs, 963 partite in 24 stagioni con il Manchester United. Completano il podio due italiani: Paolo Maldini (25 stagioni e 901 presenze con il Milan) e Francesco Totti, il cui amore è stato solo per la Roma e che in giallorosso in 25 stagioni ha disputato 785 gare. Tra i calciatori più fedeli dell'attuale Serie A, invece, comanda Patric della Lazio (in biancoceleste da quasi 10 anni), mentre Lorenzo Pellegrini si posiziona al quinto posto: è di 7 anni e 9 mesi la sua militanza nella Roma, ma a fine stagione potrebbe andar via dalla Capitale.