"Ci stiamo ritrovando". Così Totti ha voluto commentare il 'nuovo' rapporto con Spalletti. Tra i due non è scorso buon sangue negli ultimi anni. Ma i vari incontri e lo spot con l'Amaro Montenegro hanno ridato ai due una nuova chiave di lettura e un modo di sotterrare l'ascia di guerra. Totti e Spalletti, dopo il primo episodio in stile Western, sono tornati sul set per girare una nuova scena dello spot del brand alcolico. Tutto ha inizio con un invito a cena a casa di Spalletti. "Per girare la scena ho invitato Francesco a casa mia. Un'occasione in più per riparlare delle nostre storie, di calcio e soprattutto di vita vera. È stato bello ritrovarsi non solo sul set ma anche a tavola insieme a tanti amici". Ma non è stato facile arrivare nella sua tenuta: Totti, seguendo le indicazioni del tecnico in videochiamata, ha superato una serie di prove. "Al mister piace ancora vedermi faticare", ha commentato Francesco. A chiudere la scena torna anche il tormentone "liscio o con ghiaccio?". Dopo tutte le prove, Totti non rinuncia alla sua domanda: "Ma il ghiaccio ce l'hai?". La nuova campagna di Amaro Montenegro è già in onda e online.