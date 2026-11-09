Gasperini ha fatto ricredere un'intera piazza. Non era facile. Arrivare a Roma e trasformare il 'cattivo' della storia nell'eroe inatteso. Eppure, Gasp ce l'ha fatta. Con il duro lavoro è riuscito a far sognare una piazza intera. Ora la sua 'macchina' vola e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il tecnico, nella serata di ieri, ha ricevuto al Porto Antico di Genova il premio "Cuore di Leone-Gian Luigi Corti", giunto alla quinta edizione e ha parlato del suo momento giallorosso, della Lazio e non solo. Ecco le sue parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

Sulla Roma. "La mia storia con la Roma è ancora giovane, iniziata un anno e mezzo fa, ma è meravigliosa come quelle precedenti. Speriamo di continuare su questa strada".

Il momento della Lazio. "Sicuramente è una sorpresa, ma rappresenta anche un valore e un riconoscimento per la città. Roma è straordinaria anche a livello di entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, mentre la Lazio ha magari altri problemi".

Sui successi e sulla solidità del suo gruppo. "Siamo competitivi ormai da alcuni mesi. La Roma è cresciuta molto, ma eravamo partiti bene anche l’anno scorso. Undici partite non sono certo molte, ma comunque significative per come si è comportata la squadra. L’ambiente ci dà grande benzina per poter fare bene". Sul futuro, il tecnico ha ribadito che l’obiettivo è quello "di continuare sulla strada intrapresa".

L'Atalanta e l'importanza dei giovani. "Quella società aveva molti giovani buoni, e ho sempre ritenuto che ai giovani si dovessero dare delle opportunità. A Bergamo non erano valorizzati: con loro ho trovato la svolta".

La vittoria dell'Europa League e la commozione davanti alle immagini di quel successo. "È difficile definire sempre a priori quali sono le componenti di quel successo, ma anche le sconfitte aiutano".

La Roma e la motivazione che l'ha spinto ad accettare. "Quando era finita la storia con l’Atalanta, sono andato in una piazza di cui io ero un acerrimo nemico. Un avversario non proprio stimato, ma anche questa era una bella sfida. Io ero convinto che quella romanista fosse la piazza con il maggiore entusiasmo calcistico. Era una bella sfida e sfida e coraggio si abbinano bene".