Non arrendersi mai. È una delle prime lezioni che Gasperini ha cercato di trasmettere alla sua Roma, capace di rialzarsi dopo il Real e di reagire ancora dopo la pesante batosta di Manchester. Una mentalità che Wesley conosce bene e che rispecchia alla perfezione. Il brasiliano non si ferma, non si accontenta e soprattutto non smette di lavorare. Nemmeno quando tutto sembra girare storto. Il Mondiale sfumato per infortunio poteva rappresentare un colpo durissimo, una delusione difficile da smaltire. Lui, invece, ha continuato a correre, mettendosi tutto alle spalle e trasformando quella rabbia in una spinta per crescere. Perché oggi Wesley è un giocatore diverso. Ha mantenuto la sua arma migliore, la corsa, ma ha imparato a usarla in maniera nuova, aggiungendo qualità, letture e soluzioni al proprio repertorio. Gasperini lo ha capito e lo sta esaltando. E il brasiliano, partita dopo partita, sta diventando molto più di un semplice esterno.

Non solo corsa: il brasiliano ha aggiunto quello che mancava

Il Mondiale saltato per infortunio poteva lasciare il segno. Una ferita difficile da rimarginare, soprattutto per un ragazzo che sognava ad occhi aperti quel traguardo. Rappresentare il suo Brasile è tutto per lui. E la delusione è stata talmente elevata che c'era il rischio di portarsela dietro anche in campo. Wesley, invece, ha reagito. E lo ha fatto nel modo migliore: lavorando, correndo e alzando ancora il livello. A inizio stagione qualcuno poteva pensare che fosse lontano dalle aspettative. I gol - rispetto alla scorsa stagione - non sono ancora arrivati. Ma fermarsi a questo sarebbe un errore. Perché oggi Wesley offre molto di più: crea, difende con maggiore attenzione, salta l'uomo e diventa una minaccia costante per le difese avversarie. Le 23 occasioni create in campionato, al pari di De Bruyne, sono il dato che più di tutti fotografa la sua evoluzione. L'anno scorso furono 33 (in tutta la stagione !). Ma ci sono anche i 57 passaggi che rompono le linee, i 45 palloni recuperati e i 14 cross riusciti. Ora crea 2,81 occasioni a partita. L'anno scorso? 1,21. Una differenza netta ed evidente. Ora Wesley mon è più soltanto un esterno di spinta: è un giocatore che sa incidere in entrambe le fasi e che sta aggiungendo qualità e quantità alla propria corsa. "Sta facendo bene, è cresciuto", aveva detto Gasperini prima della trasferta di Manchester. Una fotografia perfetta del momento del brasiliano. La Roma se lo gode, e Gasp ancora di più. E non è passato inosservato neppure a Ancelotti, che continua a puntare su di lui in Nazionale.

Il trequartista (e ala) che non ti aspetti: così Wesley ha cambiato il suo modo di giocare

L'anno scorso era più “sprovveduto”. Correva, correva e non si fermava mai. Faceva gol e aveva iniziato a mandare i primi segnali della sua grandezza. Ma il lavoro era tutt'altro che finito. A 23 anni, del resto, non si può essere già un giocatore compiuto. E Wesley lo ha capito. Ha continuato a lavorare, senza perdere la sua caratteristica principale, ma imparando a sfruttarla meglio. Corre sempre, ma oggi lo fa con maggiore consapevolezza: dà più copertura in difesa e quando attacca tende ad accentrarsi, a rompere le linee avversarie e a diventare una soluzione in più per i compagni. Il dialogo con Mora è sempre più importante. I due si cercano, si capiscono e parlano anche la stessa lingua. Wesley parte dalla fascia, ma non resta inchiodato alla linea: quando la Roma attacca, si accentra, occupa gli spazi tra le linee e accompagna l'azione fino a diventare una presenza offensiva aggiunta. Mora, invece, può sfruttare i movimenti del brasiliano per trovare più spazio e libertà nella zona di rifinitura, senza dover pensare sempre a garantire ampiezza e profondità. È un'intesa che fa bene a entrambi: Wesley attacca, Mora inventa. E la Roma trova due soluzioni in più nella stessa zona di campo. Non sarà - per ovvi motivi - come De Bruyne, ma questo Wesley nella Roma di Gasperini ci sta alla perfezione. Il tecnico lo ha voluto fortemente e non ha alcuna intenzione di rinunciarci. Anche perché il brasiliano, a Trigoria, sembra aver trovato il suo posto: si diverte, fa dirette sui social e sorride sempre. Come dovrebbe fare un ragazzo di 23 anni. Ha una voglia matta di prendersi il mondo e vuole farlo partendo da Roma. Per Gasp è molto più di un semplice esterno: è l'oro nascosto di cui questa squadra aveva bisogno.