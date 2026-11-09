Dybala potrebbe davvero essere arrivato ai titoli di coda della sua avventura con la Roma. E questa volta l'addio rischia di essere definitivo. Il rinnovo firmato la scorsa estate potrebbe infatti essere l'ultimo in giallorosso. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà, il club avrebbe già fatto capire all'argentino che non ci sarebbero le condizioni per prolungare ulteriormente il rapporto. Uno scenario che spinge la Joya a guardarsi intorno e a valutare nuove strade per il futuro. Tra queste c'è la MLS, che da tempo osserva con interesse il numero 21. Il primo a muoversi con Dybala e il suo entourage sarebbe stato David Beckham, vecchia conoscenza del calcio italiano e oggi coproprietario dell'Inter Miami. Il club della Florida, dove gioca anche Messi, sogna di portare in squadra un altro campione argentino. E la destinazione potrebbe avere un fascino particolare per la Joya: a Miami possiede già una casa, non ha mai nascosto il desiderio di trasferirsi negli Stati Uniti e, in passato, avrebbe dato la propria disponibilità a prendere in considerazione un'offerta del club. La concorrenza, però, non manca. Anche il New York City, società appartenente alla galassia del Manchester City, avrebbe messo gli occhi sull'argentino. Anzi, secondo le indiscrezioni, sarebbe proprio il club della Grande Mela quello che starebbe mostrando il maggiore interesse. I contatti con l'entourage vanno avanti da diverse settimane e si sarebbero intensificati durante l'ultimo periodo, coinciso con l'ennesimo stop muscolare di Dybala.