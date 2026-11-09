Totti al Fenerbahce, nel ruolo di consulente calcistico. Questa la “bomba” lanciata nelle ultime ore dal quotidiano turco Sozcu, secondo cui Francesco avrebbe assunto un incarico dirigenziale all'interno del club, diventando una sorta di consulente per l'area sportiva. Sempre secondo il giornale, l'incontro con il presidente sarebbe avvenuto ieri a Istanbul, proprio per discutere i dettagli dell'operazione. Ma la realtà è un'altra. Totti si trova infatti in Kuwait e il suo passaggio da Istanbul sarebbe stato soltanto uno scalo durante il viaggio. Nessun incontro con il presidente, dunque, e soprattutto nessun accordo con il Fenerbahce. A mettere definitivamente a tacere le indiscrezioni è stato lo stesso club turco, attraverso un duro comunicato ufficiale: "La notizia pubblicata oggi (9 novembre 2026) dal quotidiano Sözcü, con il titolo “La mente calcistica del Fenerbahçe”, e successivamente ripresa da altri organi di informazione con riferimento alla stessa testata, secondo cui Francesco Totti avrebbe assunto un ruolo nell'area calcistica del nostro club, è completamente priva di fondamento. Invitiamo gli organi di informazione che hanno diffuso queste false notizie al pubblico senza prima svolgere verifiche o accertarne la veridicità ad agire nel rispetto dei principi del giornalismo e del senso di responsabilità".