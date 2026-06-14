Francesco Totti, il Mondiale, l'Italia... il ricordo torna subito al 2006, a quella magica notte di Berlino. Era il 9 luglio quando la squadra azzurra, capitanata da Fabio Cannavaro, alzava al cielo la Coppa del Mondo per la quarta volta nella sua storia. Poi altre due edizioni Mondiali, 2010 e 2014, prima delle tre assenze consecutive. E la leggenda della Roma, in un video condiviso da GQ Sports, ha dovuto descrivere le ultime edizioni della Coppa del Mondo ricordando un evento o un personaggio emblematico. Si parte da USA '94: "Baggio". Poi Francia '98: "Di Biagio". Infine Corea-Giappone 2002, che porta alla mente brutti ricordi e Totti non fa nulla per nasconderlo: "Moreno", con un sorrisetto amaro. Sudafrica 2010 'Iniesta', Qatar 2022 'La tripletta di Mbappé'. Poi il gran finale, Germania 2006: "Non c'è solo una parola, ma troppe...", con un pizzico di commozione.

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