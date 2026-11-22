La leggenda della Roma, advisor della società capitolina di basket, ha anche avuto modo di incontrare la campionessa paralimpica Bebe Vio
Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere
Domenica lontana dal calcio per Francesco Totti, anche perché la Roma ha giocato ieri battendo 5-1 il Parma a domicilio. Questa sera la leggenda giallorossa, advisor della Maxima Roma, è presente al Palazzo dello Sport per seguire la sfida della società capitolina di basket contro Treviso. "Bentornato a casa, Capitano", il messaggio social con cui il club ha accolto il numero 10. Poi l'incontro e lo scatto, testimoniato su Instagram, con la campionessa paralimpica Bebe Vio.
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