Francesco Totti questa sera sarà all'Olimpico per la partita tra Roma e Real Madrid. L'ex capitano giallorosso ha confermato la sua presenza alla presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27: "Dopo due anni torno". Francesco ha poi parlato della lotta scudetto tra Roma e Inter: “Una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? La Roma può competere per lo Scudetto, sappiamo che l’Inter ha una marcia in più però è una squadra che può dare filo da torcere”. Infine, una battuta sulla Lazio: "Io sono cresciuto con Panini, all’epoca costava 200 lire un pacchetto ed erano momenti indimenticabili. Era difficile finirlo in tempi brevi, era divertente perché passavi metà pomeriggio ad attaccare le figurine. C’era però una squadra che io mettevo a testa in giù, non posso dire quale". Di seguito le altre parole di Totti.

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Come giudica la Roma di Gasperini? "Tutta la Roma sta facendo bene, ma il valore aggiunto è Gasperini: sta creando un grande gruppo che ha voglia di vincere"

Stasera c'è Roma-Real Madrid, la Roma se la può giocare come ai suoi tempi? "Se la gioca, anche se poi davanti c'è il Real, che non è il Real Madrid dei tempi nostri dove erano veramente Galacticos. Bisogna sempre portare rispetto, è una partita di Champions difficile per entrambe. Quando vieni a giocare all'Olimpico con 70 mila persone non è semplice."

Le sarebbe piaciuto giocare con Malen? "Si anche perché è un grandissimo giocatore. Da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli, stiamo parlando di un top player, spero continui così."

Un pensiero sulla Nazionale e su un possibile ritorno alla Roma? "La Nazionale di Mancini mi ha fatto una buona impressione, peggio non si poteva fare. Diamogli tempo, è un ottimo allenatore. Se torno alla Roma? No."

Ci sarà anche l'emozione di Mourinho che torna "Si, penso che oggi ci sarà una grande accoglienza. Il mister ha dato tanto a questa città e a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive perciò è doveroso quest'omaggio."

Ti aspettavi questa Lazio? "Sinceramente no, ma è una squadra che sta facendo bene perciò chapeau"