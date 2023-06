Totti: “La 10 a Dybala solo se pensa di restare tanti anni”. Spinazzola piace in Arabia

Passi in avanti per Kristensen: prossima settimana si discuterà la formula. Ufficiale il rinnovo di Belotti fino al 2025: "La Roma è una famiglia"

La Roma continua a muoversi sul mercato in entrata. L'ultimo nome finito nel mirino giallorosso è quello di Rasmus Nissen Kristensen, stanno proseguendo i contatti tra il club giallorosso e il Leeds per portare a termine l'operazione. Inutile dire che l’arrivo del danese mette virtualmente sul mercato Rick Karsdorp, per cui il club giallorosso chiede una dozzina di milioni. La Roma attende, anche perché è alle prese con le cessioni di Volpato al Sassuolo (per Missori c’è già l’accordo), di Carles Perez al Celta Vigo, di Reynolds al Westerlo e di Vina al Bournemouth. C’è una linea diretta tra la Roma e il Leeds che potrebbe portare in giallorosso di nuovo Diego Llorente. In entrata piace anche Hjulmand.