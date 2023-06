L’Arabia Saudita mette gli occhi su Spinazzola: la Roma aprirebbe alla cessione

Indiscrezioni su un interessamento arabo per l'esterno della Roma, in scadenza nel 2024 e che i giallorossi non blinderebbero cercando invece di monetizzare

L'Arabia Saudita è sempre più intenzionata a saccheggiare il calcio europeo. Tanti sono i campioni che hanno già scelto di trasferirsi nella Pro League, molti hanno declinato le proposte faraoniche. Come José Mourinho, corteggiato da tempo, e lo stesso Paulo Dybala su cui ci sono state alcune indiscrezioni. Come riporta 'La Gazzetta Sportiva', l'ultimo interessamento arabo sarebbe per Leonardo Spinazzola. La Roma - scrive il quotidiano - ci spera. L'esterno giallorosso viene da un'annata con luci e ombre, la prima completa dal tremendo infortunio all'Europeo. Il suo contratto è in scadenza 2024 e per il momento il rinnovo non sembra una priorità per il club né per il calciatore.I giallorossi, nel frattempo, sono pronti anche ad ascoltare eventuali offerte per Belotti.