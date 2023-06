Roma a tutta forza. Un esterno per Mou: Kristensen dice sì, rivoluzione in difesa

Al solito, la società lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto , mentre gli inglesi - che l’estate scorsa lo hanno pagato 15 milioni prelevandolo dal Salisburgo – vorrebbero inserire della clausole che prevedano l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni (presenze, minuti, etc). Insomma, si lavora sui dettagli, anche perché il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha anche un altro fronte aperto con la società inglese, relativo al ritorno – sempre in prestito – di Diego Llorente , perché è logico che non c’è nessuna intenzione di pagare il riscatto fissato a gennaio pari a 18 milioni. Oltre ai buoni rapporti che intercorrono fra le due società, a far spirare vento di ottimismo è anche il fatto che il Leeds è retrocesso dalla Premier e quindi sta cercando di abbassare i costi in vista della prossima stagione.

Dotato di un fisico imponente, Kristensen – che ha già quattordici presenze nella sua nazionale – è uno dei pochi calciatori del panorama internazionale a non essere finora appassionato di tatuaggi. Vedremo se la Roma, che ha convertito anche José Mourinho, riuscirà a sedurlo anche in questo senso, così come dovrebbe riuscire a fare con la sua fidanzata, Naja Nissen Krist, 24 anni, giocatrice di pallamano. Inutile dire che l’arrivo del danese mette virtualmente sul mercato Rick Karsdorp, per cui il club giallorosso chiede una dozzina di milioni. La Roma attende, anche perché è alle prese con le cessioni di Volpato al Sassuolo (per Missori c’è già l’accordo), di Carles Perez al Celta Vigo, di Reynolds al Westerlo e di Vina al Bournemouth. L’ultima voce parla di un interessamento arabo per Spinazzola. La Roma ci spera, come è pronta ad ascoltare eventuali offerte per Belotti.