Mercato Roma, prossima settimana decisiva per l’arrivo di Kristensen: la situazione

La Roma continua a muoversi sul mercato in entrata. L'ultimo nome finito nel mirino giallorosso è quello di Rasmus Nissen Kristensen e come riportato da SkySport, stanno proseguendo i contatti tra il club giallorosso e il Leeds per portare a termine l'operazione. Tiago Pinto ha già incassato l'ok del giocatore e ha proposto al club inglese un prestito. Ancora da valutare però la possibilità di inserire o meno l'opzione per il riscatto e a quali condizioni. Tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare la fumata bianca con importanti sviluppi per quanto riguarda la buona riuscita della trattativa. La Roma vuole risolvere la questione in modo diplomatico visti buoni rapporti con il Leeds, scottato dalla volontà di molti giocatori di esercitare la clausola che gli permette di liberarsi in prestito vista la retrocessione in Championship. I giallorossi dal canto loro non possono permettersi prese di posizione nette visto che con gli inglesi si sta lavorando anche sul fronte Llorente.