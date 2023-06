Felix: “Mourinho è speciale. Dopo la doppietta al Genoa non sono riuscito a dormire”

Cosa ti ha detto Mourinho dopo le due buone partite fatte all'esordio con il Ghana? "Me lo ricordo ancora, mi ha chiamato davanti a tutti i miei compagni e mi ha fatto i complimenti. Ha detto che avevo corso come un animale, pressando tutti da solo e che se non lo avessi fatto anche con la Roma mi avrebbe ucciso".

Come ti sei sentito dopo la doppietta al Genoa? "Non sono riuscito a dormire. Mia madre mi ha chiamato piangendo. Era la mia seconda partita, e sapevo che avrei dovuto sfruttare ogni minuto. Mourinho è un grande allenatore e stavo competendo con grandi calciatori".

La Serie B è un'opportunità per te? "Non credo che lo sia perché la gente già mi conosce e sa quello che posso fare. In ogni caso lo vedremo la prossima stagione, ora non si può dire".