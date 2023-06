Roma forte su Hjulmand, ma piace a quasi tutte le big: costa 25 milioni

Tutti pazzi per Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce è reduce da una grande stagione, che ha aumentato l'interesse da parte delle big della Serie A. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', la valutazione è addirittura di 25 milioni di euro che però può essere abbassata con l'inserimento di una contropartita tecnica. I pugliesi sperano nell'asta, che potrebbe davvero materializzarsi nelle prossime settimane. Sul danese c'è forte l'interesse della Roma da tempo, ma come lei anche Juventus e Fiorentina. E in queste ore sarebbe molto aumentato anche il gradimento del Milan, soprattutto dopo la partenza di Sandro Tonali.