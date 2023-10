Totti emoziona ad Abu Dhabi: la foto con i bimbi dello Sheikh Khalifa Medical City

Francesco Totti regala un sorriso a chi è meno fortunato. La leggenda della Roma ha fatto visita ai giovani pazienti della Sheikh Khalifa Medical City ad Abu Dhabi, filiale di PureHealth e una delle principali strutture gestite dal servizio sanitario locale. Un sogno per i bimbi e i ragazzi del reparto di oncologia e che lottano anche contro altre malattie, come la talassemia. Ex capitano giallorosso, ambasciatore della Lega Serie A, Francesco Totti ha trascorso del tempo con i piccoli pazienti dell'ospedale, poi ha regalato una foto indimenticabile posando con la fascia.