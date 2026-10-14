Molti gli ospiti speciali all'Olimpico in una serata così importante per il popolo giallorosso
Totti chiude le porte ad un ritorno alla Roma: "Non torno". Poi elogia Gasp: "È un top player"
Francesco Totti - entrato per "vie segrete" - ma anche Antonello Venditti, Rosella Sensi, Ciccio Graziani e Diego Perotti. Tanta storia giallorossa presente sulle tribune dell'Olimpico per assistere al ritorno della Roma in Champions nel big match contro il Real Madrid. L'ex capitano giallorosso ha scelto di tornare per supportare la squadra in una serata così importante e così carica di significato con il ritorno anche di José Mourinho. Tra i moltissimi Vip seduti in tribuna Monte Mario ci sono poi anche il tecnico Rafa Benitez, il presidente Giovanni Malagò, Di Biagio, Galliani, Matri, Cerci e Luca Zingaretti.
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