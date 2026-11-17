Francesco Totti, Bruno Conti e Vincent Candela insieme a Carlo Verdone. Una foto tutta giallorossa, scelta da Conti per augurare al celebre attore romano e romanista un buon compleanno. Tante pagine di storia della Roma, fuori e dentro il campo, riunite insieme per un solo scatto in occasione dei 76 anni compiuti dal regista. "Buon compleanno Grande Carlo", questo il messaggio rivolto a Verdone scritto da Bruno Conti per accompagnare la foto pubblicata sui social.