Tante pagine di storia della Roma, fuori e dentro il campo, per i 76 anni del celebre attore
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Francesco Totti, Bruno Conti e Vincent Candela insieme a Carlo Verdone. Una foto tutta giallorossa, scelta da Conti per augurare al celebre attore romano e romanista un buon compleanno. Tante pagine di storia della Roma, fuori e dentro il campo, riunite insieme per un solo scatto in occasione dei 76 anni compiuti dal regista. "Buon compleanno Grande Carlo", questo il messaggio rivolto a Verdone scritto da Bruno Conti per accompagnare la foto pubblicata sui social.
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