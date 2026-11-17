Endrick lancia un nuovo messaggio a Mourinho e a tutto il Real Madrid. Intervistato dall'emittente televisiva TNT Sport al termine del match vinto 7-0 contro Singapore, il brasiliano ha così risposto alla domanda di una giornalista che gli chiedeva del suo scarso minutaggio in stagione: "Credo che sia una decisione di Mourinho, no?". Queste le prime parole di Endrick che ha poi giurato amore al Real Madrid: "Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il club e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni". Endrick resta uno dei giocatori da monitorare nel mercato di gennaio. L'attaccante è alla ricerca di minuti per non perdere fiducia e la nazionale brasiliana ma al momento lo spazio nei Blancos è poco. In stagione sono appena 156 i minuti giocati nei quali ha realizzato solamente un gol, contro la Roma all'Olimpico. Proprio il club giallorosso continua a seguire la situazione ormai da diversi mesi e dopo averci provato in estate, cercherà il colpo anche a gennaio. La concorrenza è però molta, soprattutto del Milan.