La Roma continua a lavorare sul mercato per farsi trovare pronta all'apertura della sessione invernale. L'obiettivo è rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini, intervenendo soprattutto in determinati ruoli. La priorità di D'Amico resta l'esterno offensivo di piede destro, ma le operazioni del club giallorosso potrebbero non fermarsi qui. Tra i nomi accostati alla Roma nelle ultime settimane c'è anche quello di Alejandro Baldé. Il terzino spagnolo è rimasto al Barcellona dopo un'estate passata con la valigia in mano, ma anche in questa stagione sta faticando a trovare spazio. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro tra il calciatore e il suo agente Jorge Mendes per fare il punto sul futuro. La volontà di Baldé sarebbe quella di trovare maggiore continuità e ottenere il via libera del club blaugrana per una possibile cessione. In estate, la richiesta del Barcellona di circa 60 milioni di euro aveva complicato qualsiasi trattativa, ma a gennaio lo scenario potrebbe cambiare. Nel frattempo, Mendes avrebbe iniziato a sondare il terreno, proponendo il proprio assistito a diversi club, tra cui anche la Roma. Al momento però, la pista non sembra scaldare particolarmente la dirigenza giallorossa. Le priorità di D'Amico sono altre e visti soprattutto i costi dell'eventuale operazione. Baldé percepisce infatti circa 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che, sommata alle richieste del Barcellona, rende il suo arrivo a Trigoria impossibile. La situazione resta comunque da monitorare. Il terzino spagnolo vorrebbe cambiare aria e non è escluso che nelle prossime settimane possano aprirsi nuovi scenari.