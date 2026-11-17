Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io non ci voglio pensare ad un'eventuale cessione di Koné. Può succedere di tutto, ma non penso che accada. Soprattutto in una stagione come questa che intravedi la possibilità di arrivare primo. La sorpresa di quest'anno è Mario Hermoso. Ghilardi è uno stopper degli anni miei, alterna ottime cose a errori. Per questo Gasp ha qualche dubbio nel metterlo in campo"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Più che vendere, io comprerei. Gasperini è convinto dello Scudetto, invece di vendere, devi comprare uno o due giocatori".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Credo che sia possibile (la cessione di Koné). Alla fine del mercato scorso a Trigoria è arrivata una maxi offerta, e ora i tempi ci sarebbero. Davanti a un’offerta destabilizzante potresti anche pensarci. Un’offerta da più di settanta/ottanta milioni farebbe meditare la possibilità di una cessione“.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “L’inizio di Soulé è molto importante e non è nemmeno una novità assoluta. Anche lo scorso anno fu centrale nella prima parte di stagione. Quest’anno la Roma gira meglio tutta, mentre lo scorso anno Soulé fu un leader tecnico”.