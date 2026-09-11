Gasperini innamorato di Dybala: "È straordinario. In mezzo a grandi giocatori era il più forte"

Archiviato il pareggio in Turchia contro il Fenerbahce, la Roma deve subito lavorare in ottica campionato, con il match in programma lunedì in casa del Torino. I giallorossi hanno la chance di continuare la striscia di vittorie, ma sarà la prima settimana col terzo impegno da gestire. Domenica alle 13.30 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i granata, nonostante le partite sostanzialmente ravvicinate. Sarà l'occasione per fare il punto sulle condizioni della squadra e soprattutto di Manu Koné, alle prese con un fastidio al ginocchio da valutare giorno per giorno.