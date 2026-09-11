Quarantatré minuti in tutto, forse pochi. Ma abbastanza per far capire di che pasta è fatto Leonardo Balerdi. L'argentino ha convinto tutti negli spezzoni contro Atalanta e Fenerbahce e ora è pronto per partire titolare contro il Torino magari concedendo un turno di riposo a Mancini apparso appannato nelle ultime due partite. I numeri di Balerdi, invece, sono decisamente sopra le righe. Il dato che salta subito all'occhio è la perfezione nei passaggi: 31 riusciti su 31 tentati, con un netto 100% di precisione che ha agevolato l'uscita della palla dalla retroguardia. Gasperini lo elogiato dopo la partita e i tifosi sui social hanno già emesso la sentenza: “Dategli la maglia da titolare”. Non facile in un reparto compatto che vede in Mancini, Ndicka ed Hermoso la seconda migliore retroguardia della scorsa stagione. Balerdi è nato a Villa Mercedes - poco più di 30km da Cordoba - il 26 gennaio 1999, ha origini italiane e possiede anche il doppio passaporto. E a Roma è sbarcato con la bellissima fidanzata che in Italia già conosciamo: si tratta di Giulia Ciancio, modella nata a Milano ma cresciuta tra Venezia e la Sicilia. Tra i dettagli che più colpiscono i suoi follower ci sono i suoi occhi, dalle sfumature tra l'azzurro e il verde smeraldo, diventati uno dei suoi tratti distintivi e che appaiono in diverse campagne pubblicitarie. "Vederti felice non sai la gioia che mi da. Con te in tutto il mondo, sono orgogliosa di te", ha scritto Giulia su Instagram dopo l’esordio di Balerdi contro l’Atalanta.