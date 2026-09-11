Prima l'Atalanta, ora il Fenerbahce. La Roma anche in questa stagione subisce la sindrome da inizio ripresa, l'unico momento in cui la squadra di Gasperini sembra davvero vulnerabile. Due indizi non fanno ancora una prova, ma dieci sì. Perché anche la scorsa stagione Mancini e compagni hanno subito spesso gol tra il 46' e il 60'. Per l'esattezza sei volte in campionato, una in coppa Italia e tre in Europa League. Quest'anno siamo a due su due: la rete di Ederson al 47' e quella di Brown al 48'. Un approccio sbagliato ammesso da Gasperini a fine partita e su cui bisognerà lavorare per non rovinare l'ottimo lavoro fatto durante il resto della partita. Un problema che a dire il vero persisteva anche in epoca Mourinho-De Rossi quando furono 11 i gol subiti a inizio ripresa nell'ultimo anno dello Special One.