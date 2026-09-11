Ieri il cambio di Manu Konè a inizio ripresa aveva sorpreso tutti. Il francese, infatti, era stato tra i migliori nel primo tempo e subito era scattato il campanello d'allarme sulle sue condizioni fisiche. Gasperini a fine partita ha ammesso che Manu aveva chiesto il cambio per un fastidio al ginocchio che tuttavia non aveva destato particolare preoccupazione nello staff medico. Stamattina Koné si è sottoposto a una visita di controllo che non ha rivelato problemi particolari tanto da non rendere necessario l'esame strumentale. Il giocatore sarà seguito giorno per giorno per capire se potrà recuperare in tempo. Contro il Torino però la sua presenza resta in dubbio. Il centrocampista potrebbe andare in panchina, al suo posto è pronto Pisilli che ieri ha trovato qualche difficoltà col Fenerbahce.