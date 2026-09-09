In attesa della sfida di Champions, sono state diramate le designazioni per la quarta giornata di Serie A. Torino-Roma, partita che sarà disputata lunedì alle 18:30, sarà diretta da Maresca, con Tegoni e Fontani assistenti, Sozza come IV uomo e Aureliano al VAR. Diciannove i precedenti con i giallorossi con un bilancio leggermente a favore ma anche tante polemiche: 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L'ultima volta che ha arbitrato la Roma fu lo scorso 17 maggio, data importante visto che i giallorossi hanno vinto il derby con doppietta di Mancini.