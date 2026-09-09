Il ritorno della Champions all'Olimpico, quello di Mourinho e una sfida che evoca tanti ricordi e un fascino senza pari. Roma-Real Madrid del 14 ottobre è già praticamente sold out. Da pochi minuti, infatti, sono stati messi in vendita i biglietti per la vendita libera e si contano 47 mila persone in coda. Che si sommano ai 40 mila abbonati Champions e ai tanti tifosi che hanno acquistato ieri il biglietto in prelazione con l'abbonamento plus del campionato. Di conseguenza già nel primo pomeriggio si registrerà il sold out per la partita che segna il ritorno in casa nella competizione più ambiziosa a distanza di 2801 giorni dall’ultima partita disputata tra le mura amiche della massima competizione europea (Roma-Porto 2-1, 12 febbraio 2019).