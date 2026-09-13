Emanuele Lulli sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani contro il Torino. Nelle scorse ore il laterale giallorosso era stato vittima di un virus intestinale, ma senza febbre. A rivelarlo il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma. Il classe 2007 di Palestrina, dunque, prenderà parte alla trasferta in Piemonte e, con ogni probabilità, partirà dal 1' contro i granata allo stadio Olimpico-Grande Torino nel match valido per la quarta giornata di campionato. Dopo le tre gare di Serie A dal 1', Lulli si era accomodato in panchina all'esordio in Champions League in casa del Fenerbahce. Oggi il 19enne si allenerà regolarmente, mentre sono ancora da monitorare le condizioni di Koné e Pellegrini.