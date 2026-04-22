Toni attacca Gasperini: “Alla Roma non puoi chiedere Vinicius, bisogna adattarsi”

La lite Ranieri-Gasperini ha monopolizzato l’intero ambiente Roma e non solo. In molti hanno voluto dire la propria sulla questione: chi dalla parte del senior advisor e chi dalla parte del tecnico piemontese. Ma tra coloro che si sono schierati con Sir Claudio c’è anche Luca Toni, ex attaccante giallorosso nel 2010. Toni, ospite del podcast “Cose Scomode”, ha attaccato Gasperini senza mezzi termini: “In Champions ci poteva arrivare la Roma. Secondo me Gasp è un allenatore forte, ma si trova in una piazza importante e deve stare attento a come si espone. Anche nelle sue dichiarazioni iniziali, quando ha ‘ucciso’ i suoi attaccanti, ha sbagliato: è una cosa brutta da dire. Ha parlato di Dovbyk, che era stato capocannoniere in Liga e prima del suo arrivo aveva già fatto 18 gol." L'ex Fiorentina ha poi rincarato la dose: "Non c’è mai stato un allenatore a Roma che potesse permettersi di chiedere campioni come Vinicius. Devi allenare con i giocatori che hai a disposizione. In una piazza come la Roma, presentarsi facendo polemica non aiuta il club. Alla fine questo è quello che è venuto fuori. Toni ha poi concluso: "Puoi prendere solo i giocatori che ti puoi permettere e devi adattarti. La Roma è una squadra che deve stare in Champions, ma il problema è stato anche l’entusiasmo iniziale. Poi, nei momenti di difficoltà, ci si dà la colpa a vicenda tra società e allenatore. La realtà è che la proprietà non ha mai fatto investimenti per vincere uno Scudetto.”