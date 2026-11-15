Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere

Max Tonetto, ex difensore della Roma tra il 2006 e il 2010, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma per commentare la situazione in casa giallorossa e non solo. Ecco, di seguito, uno stralcio delle sue parole:

Su Pisilli e Ghilardi, impegnati questa sera in Belgio-Italia. "Pisilli e Ghilardi sono due talenti che possono dare una mano alla squadra. Mi aspetto un’esplosione del secondo. È un centrale molto moderno, anche con le caratteristiche che possono essere esaltate dall’allenatore che ha alla Roma. Non è una cosa buttata lì pensare all’opzione di vederlo addirittura come esterno. Gasperini ha una tattica ben precisa".

La mano di Gasp sulla Roma. "Dopo un anno le idee di Gasperini sono permeate moltissimo rispetto alla scorsa stagione. Non possiamo dire che la Roma segna perché c’è Malen. Tutti hanno in testa il modo di giocare di Gasp, e snaturarsi sarebbe sbagliatissimo. Con il processo di crescita in corso, probabilmente la Roma arriverà a vincere anche partite come quella contro il Real Madrid. Ormai c’è uno spartito che si segue ogni giorno".

Dove può arrivare questa Roma? "C’è il problema degli infortuni. La rosa va ampliata, e spero che a gennaio si intervenga in mezzo al campo e davanti, poi la Roma si potrà divertire e dire la sua".