A Firenze il tam-tam sembra partito. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Franco Mastantuono, talento argentino di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito secco alla Fiorentina. Per il club viola e per il ds Paratici esistono grandi possibilità di vedere il classe 2007 a Firenze anche nella prossima stagione, per continuare il suo percorso di crescita. Sono già 4 i gol in Italia di Mastantuono, complice anche una centralità assoluta nel progetto tecnico della Fiorentina. Un rendimento che non è passato inosservato a top club come Roma e Milan, che secondo il quotidiano avrebbero già iniziato a sondare il terreno per la prossima stagione. Il Real potrebbe anche decidere di prolungare il prestito dell'argentino in Toscana, ma di fronte alle sirene delle big ci dovranno essere risultati all'altezza.